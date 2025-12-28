İsrail’in Somaliland ısrarının arkasından “Türkiye planı” çıktı!

Siyonizm güdümündeki küresel emperyalizmin böl-parçala-yönet stratejisinin son durağı Somali toprakları oldu. Somali’nin kuzeyinde ‘Somaliland’ adıyla oluşturulmak istenen suni devlet Birleşmiş Milletler tarafından tanınmazken İsrail, Somaliland’ı ülke olarak kabul eden ilk devlet oldu. Türkiye’nin rest çektiği karara İslam ülkeleri de tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump ise İsrail'e paralel adım atmayacaklarını açıkladı.

İsrail'in bölücü hamlesine Türkiye’nin net biçimde karşı tavır alması İsrail yanlısı kuruluşları rahatsız etti.

TÜRKİYE İTİRAFI

Haber7'den Faruk Arslan'ın aktardığına göre, Yahudi Haber Sendikası’na (JNS) konuşan Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü (JINSA) uzmanı Jonathan Ruhe, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği ve İsrail'in bölücü politikalarına karşı duruşunu hedef alarak, Ankara'yı “İsrail karşıtı refleks göstermekle” suçladı.

Ruhe, “İsrail, Somaliland’da istekli bir ortakla diplomatik bağlar kurarken, Ankara egemenliği ve istikrarı aktif olarak baltalıyor.” dedi.

Haberde, İsrail'in Somaliland hamlesinin arkasındaki asıl stratejik niyet de ifşa edildi. Analizde, Somaliland'ın İsrail için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Türkiye’nin artan varlığını dengelemek adına bir “köprübaşı” olduğu belirtildi.

Haberde Ruhe’nin şu görüşleri aktarıldı: “Bunlar İsrail için, askeri ve istihbarat operasyonları için büyüyen bir öncelik olmasına rağmen hedef alınması ve caydırılması zor olduğu kanıtlanan Husilere karşı kritik bir stratejik derinlik oluşturmak ve Kızıldeniz üzerinden Hint-Pasifik’e daha güvenli ticaret yolları geliştirmek için stratejik fırsatlardır. Ayrıca Somaliland Yahudi devletine Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde İran ve Türkiye’nin artan varlığını dengelemek için bir köprübaşı sunuyor. Ankara’nın duyuruya derhal karşı çıkması çok manidar.”