Telesiyej faciası! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bir kayak merkezinde yaşanan acı olayda telesiyejde sıkışan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Japonya’nın kuzeyinde yer alan Hokkaido eyaletinde bir kayak merkezinde meydana gelen olay, ülkeyi yasa boğdu. Japon basını, bir kayak merkezindeki telesiyejde sıkışan çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, 5 yaşındaki çocuğun kolunun kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan telesiyejde sıkıştığını açıkladı. Polis ve itfaiye ekipleri, bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
