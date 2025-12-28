65 ilde zehir tacirlerine operasyon! 768 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 1165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği de katıldı.

65 ilde son 1 haftada yapılan operasyonlarda 354,5 kg uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 768 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.