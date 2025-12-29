  • İSTANBUL
Şanlıurfalı öğrencilere kar müjdesi! İki ilçede okullar tatil edildi

Şanlıurfalı öğrencilere kar müjdesi! İki ilçede okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle iki ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan resmi duyuruya göre, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki tüm okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olması nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamında Halfeti ve Birecik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Kar yağışının etkili olması nedeniyle Birecik ve Halfeti ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa Valiliği, dün beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

