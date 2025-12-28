  • İSTANBUL
Gündem

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını “asrın ihya ve inşa hamlesi” olarak nitelendirerek, Türk milletinin diriliş iradesine dikkat çekti. Felaketin ardından yalnızca 45 gün içinde ilk konutların temellerinin atıldığını hatırlatan Bahçeli, “Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’dir.” dedi.

Hatay’da düzenlenen törende konuşan Bahçeli, kentin baştan başa ayağa kaldırıldığını vurgulayarak şu mesajı verdi:

“En ağır yıkımın yaşandığı şehirlerimizde kısa sürede devasa şantiyeler kuruldu. Atatürk Caddesi’nden Habibi Neccar Camii’ne, Uzun Çarşı’dan Antakya’nın tarihi alanlarına kadar yeniden diriliş destanı yazıldı.”

 

 

MUHALEFETE TEPKİ: “GERÇEKLERİ GÖRMEK İSTEMEYENLER VAR”

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığını hatırlatan Bahçeli, buna rağmen yapılanları küçümsemeye çalışan çevreleri eleştirdi:

“‘Onu yapmadınız, bunu başaramadınız’ masalına sığınanlar bilsin ki, güneşi balçıkla sıvamaya kalkanların kifayetsizliği ortadadır. Gerçekleri değersizleştirmeye çalışanlar hem mahcup hem de kalben malul olacaktır.

 

 

“NE SÜLEYMAN BİTER NE DE SİNAN”

Konuşmasında Mehmet Akif Ersoy’un “Süleymaniye Kürsüsünde” eserinden de dizeler aktaran Bahçeli, dikkat çeken bir benzetme yaptı:

“Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey’dir.”

 

 

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” MESAJI

Türkiye Yüzyılı hedefinin, güvenli şehirler ve terörden arındırılmış bir ülke idealine dayandığını vurgulayan Bahçeli, birlik çağrısını şu sözlerle yineledi:

“Bölgesel ve küresel senaryolara karşı birlikte direnmeliyiz. Siyonist-emperyalist projelerin kardeşliğimizi gölgelemesine izin veremeyiz. Dağılırsak yem oluruz; birlikte güçlüyüz. Cumhur İttifakı, yeni yüzyılı her alanda imar edecek ve Türkiye’yi zirveye taşıyacaktır.”

 

