Dünya

Herkes Zelenski görüşmesini beklerken… Trump’tan Putin bombası

Seyfullah Maden
Giriş Tarihi:
Herkes Zelenski görüşmesini beklerken… Trump’tan Putin bombası

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya – Ukrayna savaşının bitirilmesi için bir plan hazırlanmış ve Ukrayna’nın doğusunun Rusya’ya verilmesini istediği için Putin yanlısı olmakla eleştirilmişti. Trump bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı görüşmeden hemen önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradı. Tartışma çıkaran görüşmeye dair Trump’tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Görüşmeye dair açıklama yapan Trump, “Az önce, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iyi ve son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.” dedi.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

