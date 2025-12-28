Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

TBMM’nin 17’nci Başkanı ve Milli Merkez’in kurucularından Hüsamettin Cindoruk’un, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Milli Merkez adına yapılan açıklamada, Cindoruk’un sağlık durumunun hekimler tarafından yakından takip edildiği ve gerekli tüm tıbbi bakım ile müdahalelerin özenle sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, bu aşamada ziyaretçi kabul edilmediği belirtilerek kamuoyunun “lüzumu halinde” bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM 17nci Başkanımız ve Milli Merkez Kurucumuz çok değerli büyüğümüz Sayın Hüsamettin Cindoruk beyefendi, rahatsızlığı nedeni ile Koç Üniversitesi (Topkapı-İstanbul) hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.

Sağlık durumu yakinen izlenmekte olup, gerekli her türlü tıbbi bakım ve müdahale özenle yapılmaktadır.

Bu aşamada, ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Gelişmeler hakkında lüzumu halinde kamuoyumuz ayrıca bilgilendirilecektir.

Değerli büyüğümüz ve sevgili Başkanımıza acil şifalar diler, sağlığı için dua ederiz."

Menderes istismarı yapıp, CHP’ye yanaşmıştı

Cindoruk, 2017’deki referandum sürecinden iki yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aleyhine ağır açıklamalarda bulunmuş, CHP’nin hayır propagandasına destek vermek için merhum Menderes’i adeta istismar etmişti.

BBC Türkçe’nin, “Hüsamettin Cindoruk, Yassıada’da yargılananların avukatı olmasının yanı sıra, Demokrat Parti geleneğinden geliyor. Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi, aynı geleneği paylaşmış olmuyorlar mı?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Cindoruk, şunları söylemişti:

“Menderes ile Tayyip Bey iki ters kutup, iki zıt adam. Menderes laik, aynı zamanda milliyetçi, İstiklal Savaşı’na girmiş bir adam. Benzer bir yanları yok. Ayrıca Celal Bayar, Atatürk’ün başbakanı, müthiş bir Atatürk hayranı. Bunlar Atatürk düşmanı, [2002’den öncesi için] fetret devri diyorlar.”