AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düşen İHA hakkında iki saat hiçbir talimat vermediği yalanıyla gündem oldu. DMM söz konusu iddiayı yalanlarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'e tepki gösterdi.
Ömer Çelik: CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.