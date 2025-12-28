  • İSTANBUL
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düşen İHA hakkında iki saat hiçbir talimat vermediği yalanıyla gündem oldu. DMM söz konusu iddiayı yalanlarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özel'e tepki gösterdi.

Ömer Çelik: CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ketum

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İnşaallah şu ekranlarda sosyal medyadaki Fener gasaray arasın kin ve nefret tohumu ekenleri de görürler toplumun içine kin ve nefret tohumları ekiliyor akrabalık ilişkileri Akp chp taraftarlığından bozulmıyor ancak gasaray fener için bozuluyor o derece yani Medyada ve Futbol tff vs adil olmalı

Hamza k

Şunu kabullenmek gerekiyor artık bu zihniyet hayra rüya görmüyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
