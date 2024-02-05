Vivo Pad duyuru yaptı: 3'ün şarj hızı açıklaması teknoloji dünyasını da sarstı! Helal olsun dedirtti

Vivo, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni tabletini, Vivo Pad 3’ü yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son birkaç haftadır cihaz hakkında duyumlar alıyoruz. Bugün, beklenen tablet Çin’in sertifikasyon platformu 3C’de ortaya çıktı ve bu da cihazın şarj hızı hakkında bilgileri ortaya koydu. Daha fazla beklemeksizin, yeni Vivo tablet hakkında elde ettiğimiz bilgilere daha yakından bakalım:

Çin’in 3C sertifikasyon platformunu incelediğimizde, yaklaşmakta olan Vivo Pad 3’ün 66W hızlı şarj çözümü ile geleceğini görebiliyoruz. Ne yazık ki, listeleme cihaz hakkında başka bilgileri açığa çıkarmıyor.

Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar cihazı Çin pazarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaklaşan Vivo tabletin resmi duyurusu için bekleyelim ve teknoloji dünyasından daha fazla güncelleme için bizimle kalmaya devam etmenizi öneririz.

Bu tablet hakkında daha fazla bilgiler almak için, Yüksek Pil Ömrüyle Kararlı Vivo Pad 3 Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri ve Daha Fazlası için tıklayınız! Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır.