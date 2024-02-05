  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Olası İstanbul depreminde bu iki ilçe için korkutan uyarı: İstanbul, 1999 depreminden çok daha fazla etkilenecek... Zeminler denize kayacak

CHP'li Maltepe’de ballı büro malzemesi kiralama ihalesi! Satın alsalar daha ucuz tutacak

BAYKAR ile rekor sözleşme imzalamıştı! Orta Doğu ülkesinin alacağı AKINCI TİHA sayısı belli oldu!

İstanbul’u destekleyen barajlar havadan görüntülendi: Büyük değişim

Helal olsun MEB! Yarın tüm okullarda yapılacak

Muhalefetin açlık edebiyatı yaptığına bakmayın... 1 ayda 78 Porsche satıldı! Diğer markaların satış rakamı tam bomba

Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Yozgat'a İHA fabrikası kuracaktı! Sırra kadem bastı

Efsaneleri kestane yaptı! İsmail Kartal'dan inanılmaz başarı

Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Teknoloji Vivo Pad duyuru yaptı: 3'ün şarj hızı açıklaması teknoloji dünyasını da sarstı! Helal olsun dedirtti
Teknoloji

Vivo Pad duyuru yaptı: 3'ün şarj hızı açıklaması teknoloji dünyasını da sarstı! Helal olsun dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-02-05 22:20:00 - 2024-02-05 22:46:36
Vivo Pad duyuru yaptı: 3'ün şarj hızı açıklaması teknoloji dünyasını da sarstı! Helal olsun dedirtti

Yakında çıkacak Vivo Pad 3 özeliğini açıkladı: talep yağmuruna tutuldu! Vivo Pad ilgili son gelişmeler neler? Yapılan duyuru piyasayı uzun süre bir hayli sarsacak!

Vivo, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni tabletini, Vivo Pad 3’ü yakın gelecekte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son birkaç haftadır cihaz hakkında duyumlar alıyoruz. Bugün, beklenen tablet Çin’in sertifikasyon platformu 3C’de ortaya çıktı ve bu da cihazın şarj hızı hakkında bilgileri ortaya koydu. Daha fazla beklemeksizin, yeni Vivo tablet hakkında elde ettiğimiz bilgilere daha yakından bakalım:

Çin’in 3C sertifikasyon platformunu incelediğimizde, yaklaşmakta olan Vivo Pad 3’ün 66W hızlı şarj çözümü ile geleceğini görebiliyoruz. Ne yazık ki, listeleme cihaz hakkında başka bilgileri açığa çıkarmıyor.

Şirketin, bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar cihazı Çin pazarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu nedenle, yaklaşan Vivo tabletin resmi duyurusu için bekleyelim ve teknoloji dünyasından daha fazla güncelleme için bizimle kalmaya devam etmenizi öneririz.

Bu tablet hakkında daha fazla bilgiler almak için, Yüksek Pil Ömrüyle Kararlı Vivo Pad 3 Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri ve Daha Fazlası için tıklayınız! Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır.

Trump bakın kaç puan! Son durumu" target="_blank">
ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu
ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam
Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam

Dünya

Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam

Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar
Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar

Aktüel

Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar

Gökbilimciler buldu: belli ki süper dünya tespit edildi!
Gökbilimciler buldu: belli ki süper dünya tespit edildi!

Aktüel

Gökbilimciler buldu: belli ki süper dünya tespit edildi!

Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu!
Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu!

Aktüel

Skandal paylaşım! Ölüm tehdidi: Nemanja Bjelica, Fenerbahçe NBA şampiyonu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23