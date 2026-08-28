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Dünya Küresel haydut Venezuela’dan istediğini alıyor! Petrol rezervlerini iki kat artıracak
Dünya

Küresel haydut Venezuela’dan istediğini alıyor! Petrol rezervlerini iki kat artıracak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Küresel haydut Venezuela’dan istediğini alıyor! Petrol rezervlerini iki kat artıracak

İki ABD'li üst düzey yetkilinin Axios'a verdiği bilgilere göre, Maduro’yu kaçırıp yerine geçici bir hükümet getiren Donald Trump, Venezuela’daki petrol kaynaklarından mülkiyet payı edinmek için şantaj ve baskı yoluyla görüşmeler yürütüyor. Bu kritik görüşmeler sayesinde ABD’nin petrol rezervlerini iki katına çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir tehdit ettiği ve gerilimin zirveye tırmandığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karakas'taki konutundan ABD askerlerince kaçırıldı.

ABD'ye götürülen Maduro ve eşi tutuklanırken tüm dünya, bir devlet başkanının canlı yayında kaçırılışını ve sonrasında yaşananları şok içinde izledi.

VENEZUELA PETROLÜ

Yaşananların ardından ABD, Venezuela petrollerini çalmak için stratejik adımlar atmaya başladı.

Bu kapsamda çok önemli bir gelişme gün yüzüne çıktı.

 

DİPLOMATİK! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İki ABD'li yetkilinin Axios'a verdiği bilgiye göre, Donald Trump yönetimi, Venezuela ile petrol kaynaklarında mülkiyet payı edinmek (tehdit ve şantaj ile pay almak için) amacıyla ülkenin geçici hükümetiyle görüşmeler yürütüyor.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez öncülük ediyor.

 

ABD'NİN PETROL REZERVLERİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Geçen ay, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililer, ayrıntıları ele almak üzere Karakas'ta mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bu anlaşma (zorla el koyma) sayesinde ABD'nin petrol rezervleri iki katına çıkacak.

 

"BU ANLAŞMAYA BÜYÜK DEMEK YETERSİZ KALIR"

Görüşmeler hakkında bilgi veren yetkililerden biri, "Bu anlaşmaya 'büyük' demek yetersiz kalır. Bu, muazzam bir adım." dedi.

İkinci bir yetkili ise "Başkan Trump, sadece ABD'de değil, tüm yarımkürede gelecek nesiller adına ABD'nin enerji geleceğini güvence altına almaya çok yakın." dedi.

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