Ümmetin lideri cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mazlum coğrafyalarla İslam dünyasında ümmetin lideri, Türk dünyasında ile Türklerin başı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.