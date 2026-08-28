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Spor Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
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Kuralar çekildi! Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ligde Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya (Fransa), Union SG (Belçika), Celtic (İskoçya), Crystal Palace (İngiltere), Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Kuraya dördüncü torbadan katılan siyah-beyazlı takım, İstanbul'da Olimpik Marsilya, Union SG, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva, deplasmanda ise Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

TURNUVA FORMATI HAKKINDA

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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