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Gündem Cem Küçük soruşturması kapsamında aranıyordu: İsmail Çanak teslim oldu
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Cem Küçük soruşturması kapsamında aranıyordu: İsmail Çanak teslim oldu

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Cem Küçük soruşturması kapsamında aranıyordu: İsmail Çanak teslim oldu

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından tutuklanan gazeteci Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İsmail Çanak'ın teslim olduğu ve "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında gözler, hakkında yakalama kararı verilen isimlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında aranan İsmail Çanak’ın İstanbul Adliyesi’ne teslim olduğu öğrenildi.

“BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM”

Adliyeye gelen Çanak’ın savcılık makamına teslim olduğu ve ifade işlemlerine başlanacağı belirtildi. Çanak’ın teslim olurken, “Bildiklerimi anlatacağım” dediği öğrenilirken, vereceği ifadenin soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade ediliyor.

ÇANAK’IN ADI TAHİR SARIKAYA’NIN İFADESİNDE GEÇMİŞTİ

İsmail Çanak’ın ismi, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesinde de yer aldı. Sarıkaya, Çanak ile aralarında 300’ü aşkın para transferi bulunduğunu öne sürerken, bu hareketlerin ailevi ilişkiler, karşılıklı borç alışverişi ve etkinliklerdeki konuşma ücretlerinden kaynaklandığını savundu. Çanak’ın ayrıca, kendisini fotomontajla Forbes dergisinin kapağında gösterdiği bilinen ve dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt’un “özel kalemi” olduğu belirtiliyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ağustos’ta İsmail Çanak’ın yanı sıra Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Çanak ile Serdar Özyurt’un cep telefonlarını evlerinde bıraktıktan sonra kendilerine ulaşılamadığı, Ahsen Melek Kocatürk’ün ise yurt dışında bulunduğu basına yansımıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLEMİŞTİ

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı isimler de dosyaya dahil edilirken, tutuklu bulunan Cem Duman’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı bildirilmişti.

İsmail Çanak’ın teslim olarak ifade vermeye hazırlanmasıyla birlikte soruşturmada ortaya çıkabilecek yeni bilgi ve bağlantılar merak konusu oldu.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bunlarda bizim mahallenin asagılıkları. Hele durun daha ne pislikler cıkcak,,, Tabii devam edilirsee.... cem küçük tahir sarıkaya ismail çanak rasim ozan kütahyalı ve diğerleri

hasel

Teslim olup,"Bildiklerimi anlatacağım"demek erdemliktir.Hadi bakalım,anlatacaklarını bekliyoruz. Cem küçük de anlatmalı İsmail çanak da tahir sarıkaya da rasim ozan kütahyalı da
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