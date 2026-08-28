Kaynak mı kesildi ibanoğlu! Fondaş İsmail Saymaz Halk TV’den ayrıldı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saymaz; “İki yıldır çalıştığım Halk TV’den bu ay sonu itibariyle ayrılıyorum. Yeni yayın döneminde Halk TV’de olmayacağım. Halk TV’nin sahibi Sayın Cafer Mahiroğlu, yayın yönetmenlerimiz Suat Toktaş ve Bengü Şap Babaeker, program ortaklarım Ebru Baki ve İbrahim Kahveci başta olmak üzere bütün Halk TV ekibine ve değerli izleyicilerine teşekkür ederim. Sevgi, selam ve hürmetlerimle” dedi.

PARA MI BİTTİ İSMAİL?

Saymaz’ın paylaşımına yorum yapan vatandaşlar ise, “İBB den gelen gelirler bitince Halk tv eylül ayından itibaren finansal zorluk içine girecek deniyordu. Gemiyi ilk terk eden oldu”, “Para mı bitti İsmail? İbanoğlu içeride kaynak mı kesildi? CHP de yok artık. Atatürk’ün partisini böldünüz parçaladınız. Şimdi ayrıl işiniz bitti nasıl olsa. Özkan Yalım’ın yanına git”, “Bumerang misalisin İsmail Saymaz... Halk TV ile Sözcü arasında gidip geliyorsun!”, “İyi yapmışsın keseyi doldurma zamanın geldi. Kınıyorum çünkü Halk Tv’ye yanlış yaptınız, hepiniz izleyici gözünde kredisi azalan kişiler oldunuz. İnsan zor şartlarda bulunduğu kanalı yalnız bırakmaz. Düşmez kalkmaz Allah var”, “Abi senin nasıl bir kasedin vardı bunların elinde ya” şeklinde birbirinden çarpıcı yorumlarla kendisini tiye aldılar.