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Spor Kuralar çekildi! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Kuralar çekildi! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

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Kuralar çekildi! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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