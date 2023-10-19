vivo Funtouch OS 14 ile performansta seviye atlıyor

vivo, Android tabanlı yeni arayüzü Funtouch OS 14'ü kullanıma sunuyor. vivo, gelişmiş ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için Funtouch OS 14 arayüzünde Android 14 sürümünde sunulan avantajların üzerine bir dizi yenilik ve iyileştirme ekledi. Bellek yönetimi, akıcılık, çoklu görev yetenekleri, kişiselleştirme, gizlilik ve güvenlik alanlarında ciddi iyileştirmelerle gelen arayüz; daha fazla yaratıcılık ve esneklik sağlayan yeni video düzenleme araçları ile de kullanıcıların cihazlarıyla etkileşimini çok daha keyifli hale getiriyor.

Daha fazla renk seçeneğiyle daha kişiselleştirilmiş bir telefon deneyimi

Funtouch OS 14, kullanıcıların tarzlarını ifade etmelerine olanak tanıyan bir dizi yeni kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar artık kilit ekranında saat stilini sekiz farklı yazı tipi stili ve üç farklı saat düzeni içinden seçip kişiselleştirebiliyor. Yeni her zaman açık ekran stilleri ve “MY renk paleti” adı verilen yeni minimalist tema da kullanıcılara aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli renk seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar böylece duvar kağıdına uyan renk paleti de oluşturabiliyor. Bu özellik ayrıca ekranı gri tonlamalı görseller için optimize ederek güç tasarrufuna da katkıda bulunuyor.

“Smooth Envision” ile daha akıcı kullanıcı deneyimi

Funtouch OS 14, işletim sistemi deneyimini daha akıcı hale getiren yenilikçi “Smooth Envision” yaklaşımı ile kalıcı işlemlerin sayısını azaltarak ve RAM kullanımını optimize ederek sistem performansını, yanıt verme yeteneğini ve aynı anda daha fazla uygulamayı aktif tutma yeteneğini geliştiriyor. Bu gelişmiş RAM tasarrufu özelliği, 8 GB ve üzeri RAM yapılandırmasına sahip cihazlara 600 MB'a kadar kullanılabilir RAM alanı ekleyerek çoklu görevleri son derece kolaylaştırıyor. Yeni “Uygulama Tutucu” özelliği de manuel olarak kapatılmayan beyaz listedeki uygulamaların her zaman son arayüze geri yüklenmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar, kaldıkları yerden kolayca devam edebiliyorlar.

Belirli akıllı telefon modellerinde, ana ekranda uygulamaları açarken ve kapatırken hareket bulanıklığını simüle etmek için gelişmiş algoritmalar kullanan “Hareket Bulanıklığı” özelliği sayesinde görsel olarak da akıcılık elde ediliyor. Bu yazılım odaklı yaklaşım, 60 Hz yenileme hızına sahip ekranların akıcılığını %18,7 oranında artırarak çok yumuşak görsel geçişler sağlıyor.



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Gelişmiş çoklu görev özellikleriyle aynı anda birden fazla iş yapılabilecek

Funtouch OS 14, sunduğu daha gelişmiş küçük pencere özelliği ile çoklu görevi bir sonraki seviyeye taşıyor. Kullanıcılar arka planda 12 adede kadar küçük pencereyi aktif tutabiliyor ve işletim sistemi kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan yandan kaydırmalı süspansiyon desteği sunuyor. Uygulamalar arka planda aktif olarak beklerken ekranda hareket ettirilebilen küçük bir pencereye dönüşebiliyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla küçük pencere modları arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Akıcılık konusunda da önemli geliştirmeler sunan güncelleme, RAM Saver ile birden fazla uygulamanın hızlı başlatılması için 600 MB’a kadar alan açıp Genişletilmiş RAM 3.0 ile de daha fazla uygulamanın arka planda etkin olmasını sağlıyor.

Yeni gelişmiş video düzenleme araçlarıyla yaratıcılık dorukta

vivo, yeni güncellemeyle fotoğraf tutkunu kullanıcılara üretkenlik alanında da çok daha iyi olanaklar sunuyor. Funtouch OS 14, gelişmiş video düzenleme özellikleriyle kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan benzersiz ve ilgi çekici içerik oluşturmasını kolaylaştırıyor; orijinal kalitede, kayıpsız video dışa aktarımı mümkün hale getiriyor. Kullanıcılar videoları 60 FPS’de 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarabilirken video düzenleme için de 25 yeni filtre kullanabiliyor. Funtouch OS 14, gelişmiş albüm tarama ve görüntüleme deneyimi ile de kullanıcıların video oynatma hızını ayarlamasına, oynatmayı döngüye almasına, tam ekran oynatmanın keyfini çıkarmasına veya ekran görüntüleri almasına olanak tanıyor.

Kişisel bilgileri ve güvenlik konusunda kullanıcıların içi artık ferah

Funtouch OS 14, cihazlarını paylaşırken kullanıcıların kişisel bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Yeni Akıllı Yansıtma özelliği sayesinde kullanıcılar bildirim çubuğunun açılmasıyla kişisel bilgilerinin yanlışlıkla açığa çıkmasından endişe etmeden ekranlarını gönül rahatlığıyla paylaşabiliyor. Kullanıcıların gizli fotoğrafları da artık ek bir şifre doğrulama adımıyla korunuyor.

Funtouch OS 14, Kasım ayından itibaren vivo akıllı telefon modellerine iletilmeye başlanacak.