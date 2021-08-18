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Spor

Vitor Pereira'dan kritik uyarı

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'dan oyunculara uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 09:57:00 -
Vitor Pereira'dan kritik uyarı

Fenerbahçe , Helsinki maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Vitor Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulunarak, “Rakibimizden çok güçlü olabiliriz ancak sakın hafife almayın bedeli ağır olur. Ligde şampiyonluk hedefimiz olduğu gibi Avrupa’da da sonuna kadar ilerlemeliyiz” diye konuştu.

Adana Demir mücadelesinde görev yapan oyuncular dünü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç oynadıktan sonra taktiksel ve bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.

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