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Vitor Pereira'dan açıklama: Çok gururluyum
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Spor Vitor Pereira'dan açıklama: Çok gururluyum
Spor

Vitor Pereira'dan açıklama: Çok gururluyum

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok gururlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 19:26:00 -
Vitor Pereira'dan açıklama: Çok gururluyum

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, sarı-lacivertli takıma döndüğü için çok gururlu olduğunu belirtti.

Portekizli teknik adam, FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Evime dönmüş gibi hissediyorum. Gerçekten Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur." dedi.

Sarı-lacivertli takımda 2015-2016 sezonunda da görev yaptığını ancak lig şampiyonluğuna ulaşamadıklarını hatırlatan Pereira, "Bu yüzden Fenerbahçe'ye bu hikayeyi tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda başkanımız Ali Koç'a da bana ve ekibime güvendiği için teşekkür etmek istiyorum. Eğer birlikte çalışırsak sezon sonunda eminim ki bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz." dedi.

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