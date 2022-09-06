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Spor Vitor Pereira Süper Lige geri mi dönüyor?
Spor

Vitor Pereira Süper Lige geri mi dönüyor?

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın kariyeri kısa sürdü. Sezon sonunda kontratı bitecek tecrübeli çalıştırıcı, Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyecek. Brezilya basınında çıkan haberde, Pereira'nın yeniden Türkiye'ye döneceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:37:00 -
Vitor Pereira Süper Lige geri mi dönüyor?

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın kariyeri kısa sürdü. Sezon sonunda kontratı bitecek tecrübeli çalıştırıcı, Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyecek. Brezilya basınında çıkan haberde, Pereira'nın yeniden Türkiye'ye döneceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Corinthians macerası kısa sürecek. Kendi isteğiyle Brezilya'ya giden ve sözleşme imzalayan Preira, sezon sonunda ülkeden ayrılacak.

Yakın çevresine Brezilya'da mutlu olmadığını ifade eden Vitor Pereira, takımdan kesin olarak ayrılma kararı aldı.

AİLEVİ SEBEPLER...

Globo'dan yer alan habere göre; Vitor Pereira, ailevi sebeplerle Corinthians ile sözleşmesini yenilemeyecek. Vitor Pereira için Türkiye iddiaları haberin detaylarında yer aldı.

 

 

 

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