Vitor Pereira performanstan memnun

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederken mücadelenin ardından teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Takımdaki olumlu havadan söz eden Vitor Pereira, "Aslında bizim takımımızda muazzam bir iş birliği var. Takımda, kulüpte çok güzel bir ruh var. Herkes önemli olduğunu biliyor. Oynadıklarında ellerinden geleni yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yedek kaldıklarında dinleniyorlar. Bugün değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu oyundan gurur duyuyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, "Tabii ki gol sevincim biraz fazla duygusaldı. Çünkü golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz golü hak etmiştik. Oyuncular gösterdikleri mücadeleyle bunu hak ettiler. Bu statta çalışmak benim için büyülü. Taraftarımız bugün muhteşemdi" diye konuştu.

Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya gibi genç oyuncularla ilgili de konuşan Pereira, "Daha önceki röportajlarımda da söyledim. Onlar genç ama oynamalarının nedeni genç olmaları değil, kaliteli ve hazır olmaları. Sorumluluk bilincinde olmaları ve hazır olmaları gerekiyor" dedi.