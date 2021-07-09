Vitor Pereira ile Fenerbahçe antrenmanı
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki akşam antrenmanını tamamladı.
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Düzce kampında sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Vitor Pereira yönetimindeki akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı.
Taktiksel ağırlıklı çalıştılar
Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla ile sona erdi.
Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.