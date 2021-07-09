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Spor Vitor Pereira ile Fenerbahçe antrenmanı
Spor

Vitor Pereira ile Fenerbahçe antrenmanı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki akşam antrenmanını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 21:25:00 -
Vitor Pereira ile Fenerbahçe antrenmanı

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını Düzce kampında sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin Vitor Pereira yönetimindeki akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı.

Taktiksel ağırlıklı çalıştılar

Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla ile sona erdi.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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