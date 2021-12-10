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Spor Vitor Pereira: Ana hedefimiz lig!
Spor

Vitor Pereira: Ana hedefimiz lig!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sezon başında UEFA Avrupa Ligi’nin böyle geçeceğini düşünmediklerini ifade ederek ana hedeflerinin lig olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 04:01:00 -
Vitor Pereira: Ana hedefimiz lig!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe evinde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt’un gerçekten çok güçlü bir takım olduğunu ifade ederek, “Bundesliga’da oynuyorlar. Bayer Münih’i yenen takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Maçtan önce kafamızda kazanmak vardı ama 2 gün sonra ligde başka bir maç var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık, istediğimiz sonuç bu değildi. Sahada organize görünüp rakibe problemler ürettik. İlk yarıda boşluklar verdik ve 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Sene başında bu turnuvanın böyle geçeceğini düşünmüyorduk. Bu turnuvada yakaladığımız şansları gole çevirmemiz lazım. Kaçırdığımız penaltılar ve yediğimiz goller belirleyici oldu. Baktığımızda tecrübe edinmiş olduk“ dedi.

“Ana hedefimiz lig"

Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK maçıyla ilgili soruya cevap veren Portekizli teknik adam, “Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum“ ifadelerini kullandı.

“Pelkas’ın zamana ihtiyacı var“

Pelkas’ın performansıyla ilgili soruya cevap veren deneyimli teknik adam, “Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek. Zamana ihtiyacı var. Daha fazla süre alıp oynaması gerekiyor performansını arttırıp seviyeyi yakalayabilmesi için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takıma yardım edebilmek için“ şeklinde konuştu.

“Kaybettiklerimiz puanları telafi etmek istiyoruz“

Hedeflerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyleyen Pereira, “Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün önceliği ligi kazanmak. Konferansta kuvvetli takımlar var. Şuan yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz lig kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak“ dedi.

Mergim Berisha: “Hocamıza bana güveninden dolayı teşekkür ediyorum“

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha ise, “Maçın 1-1 bitmesi talihsiz bir sonuç. Çok küçük detaylar çok büyük fark üretiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Takıma yeni geliyorsanız bu durum her zaman zor oluyor. Git gide alışıyorum. Pereira’ya bana olan güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum. Avrupa’da Süper Lig’in değeri çok bilinmiyor gibi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig. Burada oynadığım için buranın disiplinin görmüş oldum“ dedi.

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