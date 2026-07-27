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Kadın - Aile Vitamin keki: Fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki, konuk olan misafirlerin iştahını attıracak
Kadın - Aile

Vitamin keki: Fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki, konuk olan misafirlerin iştahını attıracak

Yeniakit Publisher
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Vitamin keki: Fındık kabuklu çok besleyici! Tepside anne keki, konuk olan misafirlerin iştahını attıracak

Vitamin keki, malzemesi çok ama bulunabilir malzemeler, ayrıca meyve kabukları, baharatları, yoğurt ve zeytin yağı ile yapılıyor. olması sağlıklı olması sağlık açısından artı bir durum. Konuk olan misafirlerimiz için çok besleyici bir kek. Türk mutfağında kek, evlerin ve beş çaylarının vazgeçilmezidir. İşte vitamin keki ile ilgili uygulamalar...

Vitamin Kek Tarifi İçin Malzemeler;

4 adet orta boy yumurta.
1, 5 su bardağı toz şeker.
1 su bardağı yoğurt(Süt de olabilir)
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı ayçiçek yağı
1 limon kabuğunun rendesi
1 portakal kabuğunun rendesi
1 su bardağı dövülmüş fındık
1 çay kaşığı ucuyla toz zencefil
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karbonat
1 paket kabartma tozu
2, 5 su bardağı elenmiş un


Malzemesi çok ama bulunabilir malzemeler, ayrıca meyve kabukları, baharatları, yoğurt ve zeytin yağı ile yapılıyor olması sağlıklı olması sağlık açısından artı bir durum, çocuklarımız için çok besleyici bir kek.

İlk olarak fırınımız 175 derecede ısınırken, daha önceden oda ısısında beklettiğimiz yumurta ve şekeri çırpalım.
İçerisine yoğurt ve yağlarımızı ekleyelim çırpalım.
Sonra sırayla limon ve portakal rendelerini, ceviz fındık karışımını, zencefil ve tarçını ekleyip çırpalım.
Son olarak karbonat, kabartma tozu ve elediğimiz un karışımını yavaş yavaş ekleyelim.
Önceden yağlayıp unladığımız kalıbımıza dökelim ve bir iki kere tezgaha vuralım ki kalıbımızı hava kabarcıkları kalmasın kekin içinde.
175 derecelik fırında kabarıncaya kadar pişirelim en az iki katı kabaracak ve sonrasında fırın ayarını 160’a düşürelim içi de pişsin.
Keki bir kürdan batırarak kontrol edelim pişmişse kürdan temiz çıkacaktır. Afiyet olsun.

 

Kolay Kek Tarifi (Anne Keki) İçin Malzemeler;


4 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı yoğurt
3 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

Susam

Kolay Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Uygun bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve şekeri alarak yumurta beyazlaşıp köpük köpük olana kadar mikser yardımı ile çırpalım.
Daha sonra üzerine süt, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edelim.
Un, vanilya, kabartma tozu ve karbonatı da ilave ederek tekrardan çırpalım. Dilerseniz kekinize hoş bir koku ve tat vermesi için içerisine limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz.
Tepsimizi yağlayalım ve kek harcımızı içerine boşaltarak spatula ya da tahta kaşık yardımı ile üzerini düzeltelim.
Tepsimizi bir kaç kez tezgaha vuralım ve hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım.
Son olarak kekimizin üzerine bolca susam serpelim ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirelim.
Pişen Anne Kekimiz hazır! İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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