Niğde'de elektrikli otobüsler kadın şoförlere emanet
Niğde'de ücretsiz elektrikli otobüslerin kadın sürücüleri, başarı hikayeleri ve cesaretleriyle örnek oluyor. Niğde Belediyesi'nce şehir içi ulaşımda ücretsiz hizmet vermek üzere hayata geçirilen elektrikli otobüslerin direksiyonuna kadın şoförler geçti. Çevre dostu ulaşım projesiyle vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulurken, kadın sürücülerin istihdam edilmesiyle kadınların çalışma hayatındaki rolüne de katkı sağlandı. Kimi uzun yıllar ev hanımlığı yaptı, kimi direksiyon eğitmenliği görevinde bulundu, kimi ise farklı sektörlerde çalıştı. Farklı yaşam hikayelerine sahip kadın şoförler, bugün Niğde'nin cadde ve sokaklarında elektrikli otobüsleri kullanarak vatandaşlara hizmet veriyor.