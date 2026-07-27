Niğde'de elektrikli otobüsler kadın şoförlere emanet

Elektrikli otobüslerde kadın şoförlerin görev yapacağını öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Doğruöz, "Uzun süredir trafikte araç kullanan biriyim. Çocukları okula götürüp getiriyordum. Bu işi duyduğumda çok heves ettim. Çok şükür ilk başlayanlardan biri oldum. Beni çok fazla destekleyen oldu. Ailem her sektörde olduğu gibi bu işte de arkamda durdu. Ailemde uzun yol şoförleri, otobüs şoförleri ve şehir içinde otobüs kullananlar vardı. Ben de sürekli onlara imrenirdim. Çok heves ettim. Çok şükür biz de olduk ve başardık" dedi. Kadınların eleştirilerden etkilenmeden hedeflerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayan Doğruöz, "Kadınlar güçlü olsunlar. İstedikleri zaman istedikleri her şeyi başarabilirler. Yeter ki cesaretli olsunlar ve hiçbir şeyden korkmasınlar. Eleştirilere kulak asmasınlar. Kendilerine güvensinler ve özgüvenlerini kaybetmesinler" ifadelerini kullandı.