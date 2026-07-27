CHP’li İBB, her gün yüzlerce ton tıbbi atığı toprağa gömüyor! Hayatımızla oynuyorlar

CHP zihniyetinin yönetimde olduğu 1993 yılında Ümraniye’deki Hekimbaşı çöplüğünde yaşanan ve 39 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise cesedinin kaybolduğu ‘çöp patlaması’nın acısı yüreklerdeki tazelediğini korurken İstanbul bir defa daha benzer bir felâkete adım adım yaklaşıyor. Akit’in İBB’deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, her gün hastanelerden toplanan ve Kemerburgaz‘daki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerinde imha edilmesi gereken tıbbi atıkların hafriyat kamyonlarına doldurulup toprağa kaçak gömüldüğü iddia edildi.

Ameliyat artıklarından oluşan ve AIDS, kanser, verem gibi hastalıkları taşıyan insan uzuvlarının, bebek ceninlerinin, hastalardan alınan kanlarla dolu tüplerin, kadavraların, kobay hayvanların yüksek ısılı fırınlarda yakılması gerekirken belediyeye bağlı iştirak şirketi İSTAÇ yetkililerince hiçbir işleme tabi tutulmadan toprağa döküldüğü ve üzerinin molozlarla kapatıldığı öne sürüldü.

TEK TESİS VAR O DA YETERSİZ

İstanbul’da bini aşkın noktadan günlük ortalama 100 ila 200 ton tıbbi atık toplandığı hâlde İstanbul’da tek imha noktası olan ve 2016’da faaliyete başlayan Kemerburgaz Odayeri’ndeki İSTAÇ Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin yetersiz kaldığı öğrenildi. Sadece 24 ton atık imha kapasitesine sahip olan tesisin kazanlarının arızalı olduğu, bazı fırınların kapaklarının kapanmadığı, çalışan fırınların ise doğalgaz maliyetleri yüzünden beceriksiz CHP yönetimi tarafından çalıştırılmadığı belirtildi. Köşeye sıkışan İBB yönetiminin ise içerisinde ‘patolojik atıklar, kan tüpleri, domuz atıkları, tahlil hayvanları, fareler, insan uzuvları’ olan atıkları doğada imhası mümkün olmayan kalın varillere, bidonlara koyarak gece hava karardıktan sonra toprağa gömdüğü bildirildi. 1.5 seneden beri, günlük 80 ila 100 ton civarında atığın akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında toprağa gömüldüğü belirtildi.

CANLI YAŞAM TEHLİKE ALTINDA

Her türlü hastalık ve mikropların bulunduğu tıbbi atıkların gömüldüğü alanın Göktürk Odayeri’nde ve İstanbul Havalimanı’na yakın bir alanda olduğunu kaydeden kaynaklarımız, İstanbul’un büyük bir felâketin eşiğinde olduğuna dikkat çekti. Salgın hastalık riski taşıyan atıkların gömüldüğü alanın arıların, kuşların ve sokak hayvanlarının uğrak yeri olduğunu belirtilirken, bunların insanlara hastalık bulaştırabilecekleri belirtildi. Ayrıca çok sayıda İSTAÇ personelinin de bu atıklardan enfeksiyon kaparak ağır hastalıklara yakalandığını, bazılarında uzuv kayıpları yaşandığını ve aralarında enfeksiyondan ölen çalışanların olduğunu da aktarıldı.

YENİ HEKİMBAŞI FELAKETİ KAPIDA

Ağır kimyasallar içeren atıkların büyük bir çöp patlaması riski taşıdığı da anlatıldı. Her gün toplanan yüzlerce ton tıbbi atığın patlaması hâlinde Hekimbaşı çöplüğüne eşdeğer büyüklükte bir faciaya sebep olacağı hatırlatıldı. Odayeri’ndeki tesisin bu yılın başında eksiklikler nedeniyle Mühendisler Odası tarafından kapatıldığını ve bir ay boyunca hizmet vermediğini de aktarıldı. Başta CİMER’e olmak üzere devletin ilgili kurumlarına sürekli şikâyet edilen tesisi kontrole gelen Çevre Bakanlığı yetkililerinin ise atıkların gömüldüğü alan ile nizamiye girişi arasındaki 15 dk’lık mesafe yüzünden sağlıklı denetim yapamadıkları savunuldu. Denetimi haber alan İSTAÇ yönetiminin anında araçları sahadan çekerek suçüstü olmaktan kurtulurken sahada kazı yapılması hâlinde İstanbul’u felâkete götürecek skandalın gün yüzüne çıkacağı belirtildi.