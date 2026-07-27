  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz bir çift dut yaprağını suya bırakın: Şiddetli baş ağrısına iyi geliyor... Şifalar veren çayın gizli sırrı Adres aynı, eylem aynı CHP’li Buca Belediyesi de aynı! Toplamadıkları çöpü yakarak yok ediyorlar Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus Adres aynı, eylem aynı CHP’li Buca Belediyesi de aynı! Toplamadıkları çöpü yakarak yok ediyorlar Ne ABD, ne İngiltere, ne Almanya… Putin’in korkulu kâbusu bir kadın Yunan halkını havalara uçuran Eurofighter iddiası yalan çıktı: Türkiye heveslerini kursaklarında bıraktı
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Sevgican, çocuklarda rahat nefes almanın yalnızca konfor değil kaliteli uyku, sağlıklı büyüme ve başarılı bir okul yaşamı için de temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, burun akıntısı, tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırıklarla kendini gösteren alerjik rinit rahatsızlığının zamanında tedavi edilmemesi durumunda orta kulak problemleri, sinüzit ve uyku bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkabileceğini, uyku kalitesi bozulan küçük çocuklarda da dikkat dağınıklığı, okul başarısında ve yaşam kalitesinde düşüş görülebileceğini kaydetti.

#1
Foto - Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

BURTOM Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Sevgican, küçük çocuklarda rahat nefes almanın yalnızca konfor değil; kaliteli uyku, sağlıklı büyüme ve başarılı bir okul yaşamı için de temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, burun akıntısı, tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırıklarla kendini gösteren alerjik rinit rahatsızlığının zamanında tedavi edilmemesi durumunda orta kulak problemleri, sinüzit ve uyku bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkabileceğini, uyku kalitesi bozulan çocuklarda da dikkat dağınıklığı, okul başarısında ve yaşam kalitesinde düşüş görülebileceğini kaydetti.

#2
Foto - Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

Küçük çocuklarda burun şikayetleri ile ilgili UzmanıDr. Ufuk Sevgican, dünyada yaklaşık her beş çocuktan birini etkileyen "Alerjik rinit" hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Çocuklarda bitmeyen burun şikayetlerininçoğu zaman "geçer" diye beklendiğini, oysa haftalarca süren burun akıntısının, sık hapşırık ve burun tıkanıklığı basit bir soğuk algınlığından çok daha fazlasını işaret ediyor olabileceğini söyleyen Uzm.Dr. Ufuk Sevgican, "Özellikle belirtiler belirli mevsimlerde artıyor ya da yıl boyunca devam ediyorsa akla ilk gelmesi gereken durumlardan biri alerjik rinittir.Alerjik rinit; burun akıntısı-tıkanıklık, kaşıntı ve hapşırıklarla kendini gösteren, çocukluk çağında oldukça sık görülen bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık her beş çocuktan birini etkilediği bilinmektedir. Anne veya babasında alerjik rinit, astım ya da egzama bulunan çocuklarda görülme riski daha fazladır. Bazı çocuklar yalnızca ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde şikâyet yaşarken, bazıları yıl boyunca yakınmalarla mücadele eder " dedi.

#3
Foto - Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

Polenler, ev tozu akarları, hayvan tüyleri, küf mantarları, hava kirliliği ve ani iklim değişikliklerinin çocuklarda alerjik riniti tetikleyen başlıca nedenler olduğunu dile getiren uzmanı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UzmanıDr. Ufuk Sevgican şöyle konuştu : "Özellikle şeffaf ve sulu burun akıntısı, sık hapşırık nöbetleri, burun ve genizde kaşıntı dikkat çekicidir. Bu çocuklar çoğu zaman burundan rahat nefes alamadığı için ağızdan nefes alır; horlama, huzursuz uyku ve sık uyanma görülebilir. Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık da tabloya eşlik edebilir. En önemli ipuçlarından biri ise genellikle ateşin olmamasıdır." Tedavi edilmeyen alerjik rinitin yalnızca burunla sınırlı kalmadığını, uzun süreli burun tıkanıklığının orta kulak problemleri, sinüzit ve uyku bozukluklarına zemin hazırlayabildiğini söyleyen UzmanıDr. Ufuk Sevgican, uyku kalitesi bozulan çocuklarda dikkat dağınıklığı, okul başarısında ve yaşam kalitesinde düşüş görülebileceğini dile getirdi.

#4
Foto - Küçük çocukların burnu akıyorsa... Nedeni belli oldu! Uzmanlara göre neden bu...

Uzm.Dr. Ufuk Sevgican, alerjik rinitte tedavinin ilk basamağını alerjenlerden korunmanın oluşturduğunu söyleyerek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı : "Mevsimsel allerjikriniti olan çocuklar polen dönemlerinde özellikle sabah saatlerinde dışarıda uzun kalmamalı, eve gelince el-yüzlerini yıkayıp kıyafet değiştirmelidir. Ev tozu akar maruziyetini azaltmak, rutubet ve sigara dumanından uzak durmak büyük önem taşır. Gerektiğinde düşük doz kortizon içeren burun spreyleri, tuzlu su uygulamaları ve antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Bu tedaviler alerjiyi tamamen ortadan kaldırmasa da belirtileri kontrol altına alır ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Unutulmamalıdır ki çocuklarda rahat nefes almak yalnızca konfor değil; kaliteli uyku, sağlıklı büyüme ve başarılı bir okul yaşamı için de temel bir ihtiyaçtır. Erken tanı ve doğru tedaviyle alerjik rinit kontrol altına alınabilir, çocukların yaşam kalitesi belirgin şekilde artırılabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!
Gündem

CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. CHP’li bir belediyeyi..
2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı
Eğitim

2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM; 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayı..
Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı
Gündem

Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

Türkiye'nin ardından Mısır da LGBT temalı kruvaziyer gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi. İstanbul ve Kuşadası programı iptal edilen g..
Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme
Gündem

Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme

CHP’yi kasıp kavuran koltuk kavgasında gözlerin çevrildiği yüksek yargıdan kritik adım geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butl..
CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!
Gündem

CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!

CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenine cast ajansı üzerinden figüran taşındığı iddiaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23