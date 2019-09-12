Vitamin eksikliği belirtileri neler? Hangi hastalık vitamin eksikliği belirtisi olur?

İnsanın dinç olması ve ayaklarının yere sağlam basması için vitamine ihtiyaç vardır. Vücudun bazı vitamin eksikliğine verdiği sinyalleri dulak ardı etmeyin. Aslında vücut bazı belirtileriyle hangi vitamin eksikliğinin olduğunu insanoğluna gösteriyor. Vitamin eksikliği nedir, neden olur? Vitamin eksikliği sivilce yapar mı, vitamin eksikliği hangi doktor bakar? soruları en çok sorulan sağlık haberlerinde liste başı olmakta. Hangi hastalık vitamin eksikliği belirtisi olur? İşte vücudun vitamin eksikliğine verdiği sinyaller.

Çatlayan dudak hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B12 vitamin eksikliği

Kırmızı cilt hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B grubu vitamin eksikliği,

Sivilce hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B vitaminleri ve E vitamini eksikliği,

Az uzayan saç hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Çinko eksikliğinin belirtisi,

Kırılan tırnak hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Demir ve kalsiyum eksikliği,

Bacak uyuşması hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Demir, B6 vitamini ve folik asit eksikliği,

Diş eti hastalığı hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? C vitamini eksikliği,

Egzama hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Çinko ve C vitamini eksikliği,

Ağızda aftlar hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Demir ve folik asit eksikliği,

Regl öncesi şikayetler hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? Çinko eksikliği,

Yorgunluk hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B grubu ve C vitamini eksikliği.

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