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Sağlık Vitamin deposu dolmalık biberin şaşırtan faydaları
Sağlık

Vitamin deposu dolmalık biberin şaşırtan faydaları

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan dolmalık biberin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz? Eşsiz lezzeti ile birlikte birçok hastalığa şifa saçan dolmalık biberin faydalarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 02:03:00 -
Vitamin deposu dolmalık biberin şaşırtan faydaları

Sarı, yeşil ve kırmızı olmak üzere farklı çeşitleri olan dolmalık biber, sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Özellikle kırmızı dolmalık biber, çok güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte birçok hastalığa karşı vücuda adeta kalkan oluyor. Düşük kalori içeren dolmalık biber, C vitamini bakımından da oldukça zengin. Peki dolmalık biber nelere iyi geliyor? İşte dolmalık biberin şaşırtan faydaları...

- Yüksek C vitamini içermesiyle birlikte güçlü bir antioksidan olan dolmalık biber, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır. Ayrıca birçok hastalığa karşı vücuda adeta kalkan olur.

- B vitamini bakımından da zengin olan dolmalık biber, kırmızı kan hücrelerini arttırır.

- Vücuttaki tüm toksinlerin idrar yolu ile atılmasını sağlar.

- Yorgunluk, ve stres gibi rahatsızlıkların yaşanmasını engeller.

- Mide asidini dengeler, reflü ve ülser gibi hastalıkların yaşanmasını önler.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Demir eksikliğine iyi gelir, anemi hastalığını önler.

- Hücrelerin yenilenmesini sağlar.

- Cilt sağlığına da iyi gelir.

- İçerdiği E vitamini sayesinde vücudun enerjisini arttırır.

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