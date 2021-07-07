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Gündem Vişneleri böyle ezdi! Mide bulandırıcı skandal görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Vişneleri böyle ezdi! Mide bulandırıcı skandal görüntüler ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezmeleri ‘pes’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 18:07:00 -
Vişneleri böyle ezdi! Mide bulandırıcı skandal görüntüler ortaya çıktı

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor.

Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı.


 

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