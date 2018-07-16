Vişne reçel nasıl yapılır?

MALZEMELER:

​1 kg vişne

1,5 kg toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

Vişnelerin çekirdeğini çıkarabilmek için temiz bir çengelli iğne ya da sizin belirlediğiniz herhangi bir nesne

Büyük bir tencere

YAPILIŞI:

Reçel için önce vişnelerin saplarını temizlemelisiniz. Daha sonra vişneleri temizce yıkayın ve vişnelerin çekirdeklerini, çengelli iğne yardımıyla sıkmadan çıkarın. Tencerenin taban kısmına vişneyi yayın ve üstüne de şekeri ilave edin.

Bir gün bekletin ve süre dolduktan sonra bu tencereyi ocağa alın ve kaynatmaya başlayın. Kaynarken pembe köpüklerin taşmaması için ara ara onları üst yüzeyinden temizleyin. Kaynamaya başladıktan 15 dk sonra limon tuzunu dökün ve reçel istediğiniz kıvama gelince ocaktan alın. Soğuduktan sonra kavanozlara koyun.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.