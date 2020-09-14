Vişegrad ülkeleri, Belarus için ''Marshall Planı'' hazırladı

VARŞOVA (AA) - Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4), Belarus için ''Marshall Planı'' hazırladı.

Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk, düzenlediği basın toplantısında, Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki'nin, V4 ülkeleri adına, Belarus ekonomisinin canlandırılmasını hedefleyen ''Marshall Planı'' hazırladığını söyledi.

Morawiecki'nin geçen hafta V4 liderleri ile bir araya geldiğini ve diğer ülke liderlerinden onay aldığına işaret eden eden Dworczyk, Başbakan'ın, söz konusu planı en yakın zamanda düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde sunacağını belirtti.

Dworczyk, ''Bu planın gerçekleşmesinin şartı Belarus'ta yeni, özgür ve adil cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi.'' dedi.

Planın bir dizi ekonomik adımın yanı sıra başka adımları da içerdiğini belirten Dworczyk, planın, Belarus'un istikrarı için bir yol haritası olma anlamı taşıdığını ifade etti.

Dworczyk ayrıca Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki buluşmasını ''normal ikili toplantı'' olarak değerlendirdi.

Polonya’nın Lublin kentinde 11 Eylül'de bir araya gelen V4 liderleri, Belarus’ta seçimlerin özgürce yapılması çağrısında bulunmuştu.



Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.