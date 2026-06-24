Mekke'de yürek yakan görüntü! Sivaslı Ali amca sokaklarda yaşıyor

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Umre ibadeti için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları, Aziziye bölgesinde sokakta yaşam mücadelesi verdiği belirtilen Sivaslı Ali Amca’nın durumunu kayda alarak yardım çağrısı yaptı.

Yaşlı adamın uzun süredir Türkiye’ye dönemediği ve zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalıştığı öne sürüldü.

AZİZİYE’DE SOKAKTA YAŞAM MÜCADELESİ

Görüntüleri paylaşan vatandaş, Mekke’nin Aziziye bölgesinde karşılaştığı Ali Amca’nın yıllardır sokaklarda yaşadığını belirtti.

Kavurucu sıcak altında kaldırımlarda ve kuytu alanlarda kalmaya çalıştığı ifade edilen yaşlı adamın sağlık durumunun da iyi olmadığı aktarıldı.

“MEMLEKETİNE DÖNEMİYOR”

Sosyal medyada yardım çağrısı yapan vatandaş, Ali Amca’nın Sivaslı olduğunu ve Türkiye’ye dönmek istediğini söyledi.

Paylaşımda, yaşlı adamın tek başına yürümekte zorlandığı, zaman zaman dengesini kaybederek düştüğü ve yüzündeki yara izlerinin de bu durumun izlerini taşıdığı ifade edildi.

TÜRK YETKİLİLERE ÇAĞRI

Videoyu kayda alan vatandaş, Türk yetkililere ve hayırseverlere seslenerek Ali Amca’nın güvenli şekilde Türkiye’ye ulaştırılması için destek istedi.

Çağrıda, yaşlı adamın hem sağlık kontrolünden geçirilmesi hem de ailesine ya da memleketine kavuşturulması için acil girişimde bulunulması gerektiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK BEKLENTİSİ

Ali Amca’nın görüntülerinin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Türkiye’nin ilgili kurumlarının devreye girmesi çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, yaşlı adamın kimlik bilgilerinin netleştirilmesi, konsolosluk desteği sağlanması ve gerekli işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti.

GÖZLER YETKİLİLERDE

Mekke sokaklarında zor durumda olduğu belirtilen Sivaslı Ali Amca için yapılan yardım çağrısı, kısa sürede geniş yankı buldu.

Yaşlı adamın Türkiye’ye dönüş süreciyle ilgili resmi bir girişim başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu olurken, sosyal medyada “Ali Amca memleketine dönsün” çağrıları öne çıktı.