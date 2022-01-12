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Spor Visca'nın yerine O geliyor!
Spor

Visca'nın yerine O geliyor!

Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın yerini doldurmaya çalışıyor. İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'da oynayan kanat oyuncusu Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 20:11:00 - 2022-01-12 20:11:29
Visca'nın yerine O geliyor!

Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın yerini doldurmaya çalışıyor. İstanbul ekibi, İttifak Holding Konyaspor'da oynayan kanat oyuncusu Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı. 

Sezon başından bu yana İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler takviyesi ile Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Bu sezon İttifak Holding Konyaspor ile 20 resmi maça çıkan Serdar, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

 

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