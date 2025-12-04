  • İSTANBUL
Dünya

Visa, Suriye'de faaliyetlere başlıyor: Dijital ödeme ekosistemi kurulacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Visa, Suriye'de faaliyetlere başlıyor: Dijital ödeme ekosistemi kurulacak

Dijital ödeme devi Visa, Suriye Merkez Bankası ile stratejik bir yol haritası üzerinde anlaştı. Şirket, ülkenin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve yeni bir dijital ödeme ekosistemi oluşturmak amacıyla Suriye'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Küresel dijital ödeme hizmetleri sunan Visa, Ortadoğu'daki faaliyet alanını genişletme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Suriye Merkez Bankası, finansal otoriteler ve ilgili kurumlarla ortaklık kurularak Suriye'nin modern küresel dijital ekonomiye entegre olmasına yardımcı olacak bir stratejik yol haritasının uygulamaya konulduğu belirtildi.

Visa’nın Suriye'de faaliyetlerine başlayacağı vurgulanan açıklamada, bu sürecin aşamalı bir dijitalleşme planı aracılığıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Planın temel amacının, küresel standartlara dayalı, geleceğe hazır bir ödeme ekosisteminin kurulmasını desteklemek olduğu kaydedildi.

ÖNCELİK GÜVENLİ VE SAĞLAM ALTYAPI

Açıklamada, Visa'nın Suriye'deki öncelikli odak noktasının, ülkede lisanslı finans kurumlarıyla işbirliği yaparak sağlam ve güvenli bir ödeme altyapısı geliştirmek olacağı belirtildi.

Bu hamle, Suriye'nin finansal kapsayıcılığını artırmayı ve dijital ödeme çözümlerine erişimini küresel düzeye taşımayı hedefliyor.

 

