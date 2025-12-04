Trump: "Gazze’de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında hem Orta Doğu’daki barış sürecine hem de Rusya-Ukrayna Savaşı ve Venezuela’daki gerilime dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gazze barış planının ikinci aşamasının ne zaman uygulanacağı sorusuna yanıt veren Trump, süreci gayet iyi ilerlediğini savundu.

Trump, planın çoğu kişinin farkında olmadan Orta Doğu’da barışı sağladığını iddia ederek, "59 ülkenin güçlü desteği var. Destek gerçekten çok yüksek. İkinci aşama da ilerliyor ve çok yakında hayata geçecek" şeklinde konuştu.





"GAZZE’DE BARIŞ GENEL OLARAK IYI ILERLIYOR"



"Gazze barış planının ikinci aşamasının ne zaman uygulanmasını bekliyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Trump,

"Gayet iyi ilerliyor. Bugün bir bombanın patlaması sonucu bazı insanların ağır yaralandığını, muhtemelen bazı ölümler de olduğunu duydum. Bana yeni ilettiler. Ama süreç genel olarak iyi gidiyor. Orta Doğu’da barış sağladık; çoğu kişi bunun farkında değil. 59 ülkenin güçlü desteği var. Destek gerçekten çok yüksek. İkinci aşama da ilerliyor ve çok yakında hayata geçecek" şeklinde konuştu.







PUTİN İLE KRİTİK GÖRÜŞME VE UKRAYNA YORUMU

Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, Ukrayna'da barış planını ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Trump, toplantının "oldukça iyi" geçtiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının asla başlamaması gerektiğini yineleyen Trump, "Eğer başkan ben olsaydım; ki o seçim hileliydi; bu savaş asla çıkmazdı. Topraklarının yüzde 100’ü onlarda olurdu" yorumunu yaptı.

Witkoff ve Kushner’ın edindiği izlenimin, Putin’in savaşın sona ermesini istediği yönünde olduğunu belirten Trump, Rus liderin ülkesini normalleştirmek istediğini düşündüğünü ifade etti: "Açık konuşmak gerekirse, haftada binlerce asker kaybetmek yerine ABD ile ticaret yapmayı tercih eder."

ABD'nin bu savaş için para harcamadığını, hatta NATO’ya silah satışı yaparak gelir elde ettiğini ileri süren Trump, "Biden döneminde olduğu gibi soyulmuyoruz. Şimdi ülkeler NATO üzerinden bizden tam fiyatına alım yapıyor, NATO ödüyor ve sonra dağıtıyor. Dolayısıyla bu bizim için bir maliyet meselesi değil" dedi.

VENEZUELA VE UYUŞTURUCU KARTELLERİNE KARA HAREKÂTI SİNYALİ

Venezuela ile yaşanan gerilime de değinen Trump, Başkan Maduro ile kısa bir telefon görüşmesi yaptığını doğrulayarak, "Sadece birkaç şey söyledim. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Venezuela’yı ABD’ye uyuşturucu ve suçlu göndermekle suçlayan Trump, ülkenin hapishaneleri, cinayet zanlıları, en üst düzey uyuşturucu satıcıları ve hatta akıl hastanelerindeki insanları boşaltıp ABD'ye yolladığını iddia etti.

Uyuşturucu kaçıran botlara yapılan saldırılardan sağ kurtulanların öldürülmesi yönündeki iddiaları reddeden Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi: "Çok yakında bunu karada da yapmaya başlayacağız; çünkü tüm güzergâhları biliyoruz. Her evi biliyoruz. Bu pisliği nerede ürettiklerini biliyoruz. Çok yakında karada da bunun örneklerini göreceksiniz."





