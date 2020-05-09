Virüsün ayırdığı çifti zabıta kavuşturdu

Yeni tip korona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ayrı kalan Nurdan (68) ve eşi Hasan Demirel (68) çifti, yaklaşık 3 ay sonra zabıta ekiplerinin yardımıyla kavuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsüyle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Gıda, ilaç, temizlik ve dezenfekte ürünleri gibi talepleri karşılayarak vatandaşlara hizmet veren belediye ekipleri, yasak öncesi biri Atakum diğeri Kavak ilçesinde olan Demirel çiftini birbirleriyle kavuşturdu.

5 gün önce çağrı merkezini arayan Nurdan Demirel, yaklaşık 3 ay önce bağ bahçe işleri ve küçükbaş hayvanları için köylerine giden eşinin sokağa çıkma yasağı ilanıyla birlikte geri dönemediğini anlattı. Eşinin köy evinde mahsur kaldığını ifade eden Demirel, yanına gitmek için belediye ekiplerinden yardım istedi. Çağrı merkezi tarafından iletilen başvuruyu değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, hemen harekete geçti.

Atakum ilçesinde yaşayan Nurdan Demirel ile iletişime geçen zabıta ekipleri, ne zaman isterse eşinin yanına götüreceklerini söyledi. Hazırlıklarını tamamlayan Nurdan Demirel’i evinden alan Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kavak ilçesi Belalan Mahallesi’ndeki eşinin yanına götürdü.

Başkan ve zabıtaya dualar etti

Tarladan eve dönen Hasan Demirel’i zabıta ekipleriyle birlikte bahçede karşılayan Nurdan Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile zabıta ekiplerine dua etti. Demirel, “Biz köyde de iş yapıyoruz. Küçükbaş hayvanlarımız var. Eşim daha önceden gitmişti. Ben de buradaydım. Sokağa çıkma yasağı başlayınca zorunlu olarak dönemeyip köyde kaldı. Ben de belediye ekiplerinden yardım istedim” dedi.

Eşi için endişelendi

Eşini uzun zamandır göremediği için endişelendiğini anlatan Demirel, “Onun için çok endişelendim. Oruç tutuyor ama yemek yapamıyor. Onun için yemekler yapıp getirdim. Gelebildiğim için de mutluyum. Allah ne muradınız varsa versin. Çok teşekkür ederim. Bu unutulmaz bir olay. Çok memnun oldum. Başkanımızdan ve sizlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

Eşinizin kıymetini iyi bilin

Hasan Demirel ise, “Köyde evimiz var. Bahçemiz, küçükbaş hayvanlarımız bulunuyor. Onlar için buraya gelmiştim. Sonra böyle bir yasak gelince ben eve gidemedim, eşim de yanıma gelemedi. Bizi tekrar bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eşlerimizin kıymetini iyi bilmemiz, anlamamız lazım” şeklinde konuştu.