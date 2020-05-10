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Dünya

Virüsü yendiğini açıklayan Çin'de vaka sayılarında olağan dışı artış

Çin'de son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni koronavirüs vakası tespit dildi. Salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde, 1 ay sonra ilk kez yeni vakaya rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:47:00 -
Virüsü yendiğini açıklayan Çin'de vaka sayılarında olağan dışı artış

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 13'ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Uzun zamandır bu kadar çok yeni tip koronavirüs vakasının çıkmadığı Çin'de, enfekte olduğu tespit edilenlerden sadece 2'sinin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi. Salgının başladığı Wuhan'da ise 1 aydan uzun bir süre sonra ilk kez vaka çıktı. Geriye kalan 11 vakanın ise Jilin eyaletine bağlı Shulan şehrinde olduğu kaydedildi. Jilin eyaleti Kuzey Kore sınırında bulunuyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 901'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 120 kişi iyileşti.

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Yorumlar

hakan

çin yalan söylüyor.internete girin çinde kapanan telefon sayısına bakın gerçeği görürsünüz.çinin korktuğu virüsten sonra ülkelerin kendileri aleyhine acacakları davalar.
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