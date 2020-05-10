Virüsü yendiğini açıklayan Çin'de vaka sayılarında olağan dışı artış

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 13'ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Uzun zamandır bu kadar çok yeni tip koronavirüs vakasının çıkmadığı Çin'de, enfekte olduğu tespit edilenlerden sadece 2'sinin yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi. Salgının başladığı Wuhan'da ise 1 aydan uzun bir süre sonra ilk kez vaka çıktı. Geriye kalan 11 vakanın ise Jilin eyaletine bağlı Shulan şehrinde olduğu kaydedildi. Jilin eyaleti Kuzey Kore sınırında bulunuyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 901'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 120 kişi iyileşti.