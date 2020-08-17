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Ekonomi

Virüslere karşı koruma! KIA’da temassız servis hizmeti

KIA marka araç sahibi olmak isteyenlere birçok kolaylık sunan KIA, servislerinde başlattığı “Temassız Servis Süreci” ile minimum temasla tüm işlemlerin kolaylıkla yapılmasını sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:26:00 -
Virüslere karşı koruma! KIA’da temassız servis hizmeti

Geçtiğimiz aylarda başlatılan “KIAFAN” ve “Online Bayi” uygulamasıyla KIA marka araç sahibi olmak isteyenlere birçok kolaylık sunan KIA, şimdi de servislerinde temassız sürece başladı. KIA, “Temassız Servis Süreci” ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

Aracını KIA yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan KIA, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor. KIA ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.

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