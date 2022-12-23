Virüslerden koruyan kriterler: 8 mükemmel bitki! Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabına karşı birebir!
Antik çağlardan beri otlar viral enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli hastalıklar için doğal tedavi olarak kullanılmıştır. Doğal tıptan faydalanmak isteyenler tarafından tercih edilen birçok bitki virüslerle savaşmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar kış hastalıklarına yakalanmamak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiği bu nedenle soğuk havalarda görülme sıklığı artan grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı gibi hastalıklardan korunabilmek için bitki çayları tüketmek gerektiği bildirildi. İşte güçlü antiviral aktiviteye sahip virüslerden koruyan 8 bitki…
Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabına karşı birebir! Kış hastalıklarından koruyan 8 bitki çayı
1. Kekik
Kekik, nane ailesinden gelen ve koruyucu özellikleri ile bilinen popüler bir bitkidir. Kekikte bulunan Karvakrol antiviral özelliğe sahiptir.
2. Adaçayı
Nane ailesinin diğer bir üyesi olan adaçayı, geleneksel tıpta viral enfeksiyonları tedavi etmek için uzun zamandır kullanılan aromatik bir bitkidir. Adaçayının antiviral özellikleri çoğunlukla, bitkinin yapraklarında ve sapında bulunan safenisinolid adı verilen bileşiklere bağlanır.
3. Fesleğen
Birçok fesleğen türü, bazı viral enfeksiyonlarla savaşabilir. Fesleğenin bağışıklığı güçlendirdiği ve vücudu virüslerden korumaya yardımcı bileşikleri içinde barındırdığı tespit edilmiştir.
4. Rezene
Rezene, belirli virüslerle savaşabilen meyan aromalı bir bitkidir. Rezene ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve iltihabı azaltır. Viral enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
5. Sarımsak
Sarımsak, viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen popüler bir doğal çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsakta soğuk algınlığına neden olan influenza A ve B, HIV, HSV-1, viral pnömoni ve rinovirusa karşı antiviral aktiviteye sahip olduğuna dair araştırmalar bulunuyor.
6. Nane
Nane güçlü antiviral özelliklere sahip olduğu biliniyor. Genellikle viral enfeksiyonları doğal olarak tedavi etmek için kullanılan çaylara ve karışımlara ekleniyor.
7. Biberiye
Biberiye yemek pişirme işleminde sıklıkla kullanılır. Biberiyenin içeriğinde bulunan Oleanolik asit, herpes virüslerine, HIV, grip ve hepatitlere karşı antiviral aktivite göstermiştir.
8. Ekinezya
Ekinezya, özellikleri nedeniyle bitkisel ilaçlarda en popüler kullanılan bitkilerden biridir. Bitkinin çiçekleri, yaprakları ve kökleri dahil pek çok kısmı doğal ilaçlar için kullanılmaktadır. Geleneksel tedavilerde viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldı.
Ancak bitki çaylarının ölçülü şekilde içilmesi ve özellikle hamileler ile kronik hastalığı olanlar tarafından doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor.