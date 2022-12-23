Virüslerden koruyan kriterler: 8 mükemmel bitki! Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabına karşı birebir!

Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabına karşı birebir! Kış hastalıklarından koruyan 8 bitki çayı

1. Kekik

Kekik, nane ailesinden gelen ve koruyucu özellikleri ile bilinen popüler bir bitkidir. Kekikte bulunan Karvakrol antiviral özelliğe sahiptir.

2. Adaçayı

Nane ailesinin diğer bir üyesi olan adaçayı, geleneksel tıpta viral enfeksiyonları tedavi etmek için uzun zamandır kullanılan aromatik bir bitkidir. Adaçayının antiviral özellikleri çoğunlukla, bitkinin yapraklarında ve sapında bulunan safenisinolid adı verilen bileşiklere bağlanır.

3. Fesleğen

Birçok fesleğen türü, bazı viral enfeksiyonlarla savaşabilir. Fesleğenin bağışıklığı güçlendirdiği ve vücudu virüslerden korumaya yardımcı bileşikleri içinde barındırdığı tespit edilmiştir.

4. Rezene

Rezene, belirli virüslerle savaşabilen meyan aromalı bir bitkidir. Rezene ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve iltihabı azaltır. Viral enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

5. Sarımsak

Sarımsak, viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen popüler bir doğal çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsakta soğuk algınlığına neden olan influenza A ve B, HIV, HSV-1, viral pnömoni ve rinovirusa karşı antiviral aktiviteye sahip olduğuna dair araştırmalar bulunuyor.

6. Nane

Nane güçlü antiviral özelliklere sahip olduğu biliniyor. Genellikle viral enfeksiyonları doğal olarak tedavi etmek için kullanılan çaylara ve karışımlara ekleniyor.

7. Biberiye

Biberiye yemek pişirme işleminde sıklıkla kullanılır. Biberiyenin içeriğinde bulunan Oleanolik asit, herpes virüslerine, HIV, grip ve hepatitlere karşı antiviral aktivite göstermiştir.

8. Ekinezya

Ekinezya, özellikleri nedeniyle bitkisel ilaçlarda en popüler kullanılan bitkilerden biridir. Bitkinin çiçekleri, yaprakları ve kökleri dahil pek çok kısmı doğal ilaçlar için kullanılmaktadır. Geleneksel tedavilerde viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldı.

Ancak bitki çaylarının ölçülü şekilde içilmesi ve özellikle hamileler ile kronik hastalığı olanlar tarafından doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekiyor.