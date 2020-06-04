Virüs ve bakterilerin DNA’sına müdahale ederek bulaşıcılığına son veren sistem

Ege Üniversitesi (EÜ) ile A Yangın ve EKMAS Group şirketleri, toplu alanlarda kullanıldığında hastalık bulaşma riskini büyük ölçüde azaltacak bir sistem geliştirmek amacıyla proje geliştirdi. Sistem, virüs ve bakterilerin DNA’sına müdahale ederek bulaşıcılığına son veriyor.

Ege Üniversitesi ve EKMAS Group ile güçlerini birleştiren A Yangın, korona virüs başta olmak üzere bulaşımların yayılım hızını büyük ölçüde azaltacak bir sistem tasarladı. EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Özdemir, EÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Bilge ve EÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Duygu Bilge ile birlikte geliştirilen sistem, virüs ve bakterilerin DNA’sına müdahale ederek bulaşıcılığına son veriyor. Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel desteği ile UV tabanlı bir cihaz geliştirildi. Endüstriyel havalandırma sistemlerine entegre edilebilen cihaz sayesinde, ortamda dolaşan havada bulunan virüs, bakteri, mantar ve küf gibi maddelerin temizlenmesi sağlanırken, özellikle AVM’ler, hastaneler ve iş merkezleri gibi kalabalık kapalı mekanlarda bulaşın durdurulması hedefleniyor. Törende yaptığı konuşmada üniversite olarak her zaman faydalı işbirliklerine açık olduklarını vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üniversite-sanayi işbirliği için önemli adımlar attık. Bu süreç içinde oldukça başarılı çalışmalar ile verimli yollar kat ettik. Üniversite üretim sektörlerinin sanayicinin hizmetinde, hayata geçirdiğimiz modellerle iş birliklerini sürekli geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu protokolde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Prototip tamamlandı

Sistemin tamamlanan prototip çalışmaları ve Ege Üniversitesi desteğiyle gerçekleşen ilk testlerinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, “A Yangın olarak 30 yılı aşkın bir süredir toplum sağlığına ve insan canını korumaya yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hem ülkemizi hem de tüm dünyayı yakından etkileyen korona virüs salgınına da duyarsız kalmayarak tüm bilgi birikimimiz ve üretim gücümüzü salgın döneminde topluma yararlı olmaya yönlendirdik. EÜ EBİLTEM-TTO’nun koordinasyonuyla ve Ege Üniversitesinin kıymetli bilim insanlarının katkısıyla, bulaş riskini minimize edecek bir buluşa imza attık. Ürettiğimiz cihaz sayesinde, halkımızın sağlığının korunmasına katkı sağlayacağımız için büyük bir mutluluk içerisindeyiz” dedi.

Sistem EKMAS ile yaygınlaşacak

Üretilen sistemin yaygınlaşması noktasında tüm ticari tecrübelerini ortaya koyduklarını belirten EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise, “Grup şirketlerimiz bünyesinde yer alan REO Mühendislik şirketimiz ile sürecin başından itibaren projeye her türlü desteği sağlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu noktadan sonra da projenin uygulayıcı partneri olarak her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. İlerleyen günlerde bu sistemin evlerde de kullanılabilir olması noktasında çalışmalarımız da sürecek. Toplum sağlığının korunması noktasında fark oluşturan bu projedeki tüm iş ortaklarımıza gönülden bir teşekkürü borç bilirim” sözlerine yer verdi.

Online olarak gerçekleştirilen protokole Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, EÜ EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer, A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve EKMAS Group Genel Müdürü İlkay Çimentepe katıldı.