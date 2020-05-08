"Virüs kıtlığa sebep olabilir"

Münübe Yılmaz

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs sebebiyle savunmasız bir çok ülkenin kıtlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. 37 farklı kırılgan ülkede Kovid-19’la mücadele kapsamında harcanmak üzere bir milyar dolar verildiğini bildiren İnsanı ve Acil Durum Yardımlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, katıldığı video konferans programında Benin, Cibuti, Liberya, Mozambik, Pakistan, Filipinler, Sierra Leone, Togo ve Zimbabve olmak üzere 9 savunmasız ülkenin salgına bağlı kıtlıkla zor durumda kalabileceğini söylerek, bu ülkelere ayrı bir fon sağlanması gerektiğini dile getirdi. Önümüzdeki üç ila altı ay içerisinde dünyanın en yoksul ülkelerinde salgının zirve noktasının yaşanmasının beklendiğini dile getiren Lowcock, gelirlerin düşerek, iş kaybının yaşanması ve gıda kaynaklarının azalarak fiyatların yükselmesine bağlı olarak çocukların aşı ve gıdaya ulaşamayacağına da dikkat çekti. “İhracat kazançları ve turizmin uçup gitmesiyle en fakir ülkelerin ekonomilerinde daralma görmek mümkün. Şimdi harekete geçmezsek çatışma, açlık ve yoksulluk oranlarında önemli bir artışa hazırlıklı olmalıyız. Kıtlık kapıda bekliyor. Başta kadınlar ve kız çocukları gibi savunmasız gruplar olmak üzere yoksul insanlar desteklenmez ise bu insanlar hem salgın hem de küresel durgunluğun etkileri ile mücadele edecek" diyen Lowcock, bağışçıları hem dayanışma hem de kişisel çıkarlar üzerine çalışma konusunda teşvik etti.