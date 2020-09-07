Virüs inmeye de neden oluyor

Milanlıoğlu, sigara kullanımının yaygınlığı, et ürünleri ve tuzlu yiyeceklerin fazlaca tüketilmesi gibi beslenme alışkanlıklarının felç sıklığını artırdığına dikkati çekti.

Salgında yaşanan inmelerin nedeni tam bilinmiyor ama...

Milanlıoğlu, Kovid-19'un, sadece solunum yollarını değil beyin ve sinir sistemini de etkilediğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Son zamanlarda acil servisimize inme şikayetiyle başvuran hastaların bazılarının Kovid-19 şüphesiyle takip edildiği ancak test sonuçlarının negatif çıktığı görüldü. Salgın sürecinde görülen inmelerin nedeni kesin olarak bilinmiyor. Fakat hastalığın yarattığı pıhtılaşma eğiliminin rolü üzerinde duruluyor. Koronavirüs, hem sinir sistemini hem de damar duvarını etkileyip kanda pıhtılaşma eğilimini artırarak inmeye neden olabilmektedir. Mevcut durumda en yaygın belirtiler koku ve tat alma bozukluğudur."