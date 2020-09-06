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Aktüel Virüs haritasından, HES kodu ve ihbara her şey Hayat Eve Sığar uygulamasında
Aktüel

Virüs haritasından, HES kodu ve ihbara her şey Hayat Eve Sığar uygulamasında

Kovid-19 salgınında birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı olması için uygulanmaya başlayan ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması ile seyahatlerde gereken HES kodu oluşturulurken, virüs haritasına göre güvenli bölgeler tespit edilebiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:58:00 - 2020-09-06 11:00:06
Virüs haritasından, HES kodu ve ihbara her şey Hayat Eve Sığar uygulamasında

Kurallara uymayan işletmelerin de ihbar edilerek salgınla mücadeleye yardım olanağı tanınıyor. Salgının etkilerinin en aza indirilmesinin en önemli etkeni olan tedbirlere uyumun, toplumsal farkındalıkla birlikte arttığını belirten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ‘Hayat Eve Sığar (HES)’ uygulamasının bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi. Mobil telefonlara yüklenen ve kullanımı çok kolay olan uygulamada HES Kodlarım, HES Kodu Sorgula, İhbarda Bulun, Alan Karakod Okut, Sağlık Durumu, Yoğunluk, Yakınlarım gibi bölümlerin yer aldığını anlatan İlhan, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Seyahatlere çıkmadan istenen HES kodunu bu uygulama ile üstelik çocuklarınız için bile kolayca alabilirsiniz. Bir yere gidilmek istendiğinde bu uygulama ile gidilecek yerin Kovid- 19 yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir. Yoğunluk haritası Türkiye'nin her yerini gösteren çok kapsamlı bir içerik sağlıyor. İstenildiğinde alan genişletilerek, sokak ve apartmana kadar daha derinlemesine inceleme yapılabilir. Bölgedeki artan kırmızı alan vaka sayısının arttığını gösteriyor. Uygulamayı bir tür sağlık navigasyonu gibi düşünmeliyiz. Türkiye'nin dört bir yanı ile uygulama sayesinde bilgi sahibi olabiliriz. Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor. İhbar bölümü de önemli. Vatandaşlar, eğer şüpheli bir durum olduğunu düşünüyorsa buradan bildirim yapabilecek. Yani vatandaşlar ‘İhbarda Bulun’ uygulamasıyla da gönüllü denetci olacak. Bir yerde bu noktada bir yoğunluk varsa o yerin bildirilmesi çok doğru bir yaklaşım. Çünkü, orası herkes için koronavirüs açısından bir tehdittir.”

Kamu binalarına HES kodsuz girilemeyecek

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında artık kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kullanılacak. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vaka sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.

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