Virgin Galactic bir ilke daha imza attı: Dönüm noktası! Uçuş hedefini duyanlar kulaklarına inanamadı

Ana gemi VMS Eve ile fırlatıldıktan sonra, VSS Unity uzay gemisi yaklaşık 82 mil yüksekliğe veya uzayın kenarına ulaştı. Yaklaşık 15 dakika sonra şirketin New Mexico'daki Truth or Consequences yakınlarındaki Spaceport America üssüne indi ve Galactic 01 araştırma görevini tamamladı.

Şirketin ilk müşterisi, amacı mikro yerçekimi araştırması yapmak olan İtalyan hükümetiydi. Gemide Hava Kuvvetleri albayı Walter Villadei, Hava Kuvvetleri teğmeni ve uçuş cerrahı Albay Angelo Landolfi ve uçuş mühendisi ve yük uzmanı olarak görev yapan bir araştırma konseyi üyesi olan Pantaleone Carlucci vardı. Unity, emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbay Michael Masucci ve Nicola Pecile tarafından yönetildi ve Virgin Galactic eğitmeni Colin Bennett de gemideydi.

Virgin Galactic bu noktaya gelene kadar çok acı çekti.

2013'te WhiteKnightTwo ana gemisinde SpaceShipTwo uzay uçağının birkaç başarılı testinden sonra, Virgin Galactic'in VSS Enterprise'ı 2014'te düştü, düşüş yardımcı pilotu öldürdü ve pilotu ciddi şekilde yaraladı. Uçuş testleri, 2016'da VSS Unity'nin süzülme testiyle yeniden başladı ve gemi nihayet 2018'de uzaya ulaştı. Şirketin ilk tam mürettebatlı uzay uçuşu ise 2021’de gerçekleşti. Ancak ticari hizmet, ana gemi VMS Eve’deli sorunlar nedeniyle olmak üzere farklı nedenlerle birçok kez ertelendi.

Finansal açıdan bu lansman, Virgin Galactic için çok önemliydi. teknolojioku göre: Şimdiye kadar ödeme yapan müşterisi olmayan şirket, yalnızca 2022'de 500 milyon dolardan fazla olmak üzere yıllarca para kaybetti. Şirket şimdi bilet başına 450.000 dolardan koltuk reklamı yapıyor ve kendine 1.000 rezervasyon hedefi belirledi.

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