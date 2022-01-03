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Spor Virgil van Dijk'tan zirve yarışı için flaş yorum!
Spor

Virgil van Dijk'tan zirve yarışı için flaş yorum!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea ile 2-2 berabere kalan ve lider Manchester City'nin 11 puan gerisine düşen Liverpool'da yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 05:07:00 -
Virgil van Dijk'tan zirve yarışı için flaş yorum!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea ile 2-2 berabere kalan ve lider Manchester City'nin 11 puan gerisine düşen Liverpool'da yıldız savunma oyuncusu Virgil van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı yıldız ligin zirvesinde yer alan Manchester City'yi yakalayıp yakalayamayacakları sorusu üzerine "Buna inanmak hiç zor değil. Bu büyük bir fark, bu yüzden şu anda kaybedebilecekleri bir ünvana sahipler. Ama yine de her şey olabilir. Biz de farkla öndeydik ve onu verdik. Yani her şey mümkün. Biz kendimize odaklanacağız, Sadece sonuç almamız, iyi futbol oynamamız ve maçları kazanmamız gerekiyor. Kulağa oldukça kolay geliyor ama bugün de gördüğünüz gibi zor." ifadelerinde bulundu.

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