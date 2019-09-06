Viranşehir’in ’ölüm köprüsü’ tarihe karışıyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’ya 115 kilometre uzaklıktaki Mardin sınırındaki en uzak kırsal mahalle olan Eser Kırsal Mahallesi’ni ana yola bağlayan ve bölge halkının ’Ölüm Köprüsü’ olarak adlandırdıkları köprünün yerine yeni bir köprü yapımı başlatarak çalışmaları kısa bir sürede tamamlamayı planlıyor.

Şanlıurfa’da ’Tüm İlçelere Eşit Hizmet’ ilkesi ile gitmedik yer bırakmayan büyükşehir belediyesi, 2019 yılı çalışma programını aksaklık yaşanmaksızın sürdürüyor. Siverek Karacadağ bölgesinden Akçakale sınırına, Birecik kırsal mahallelerinden Ceylanpınar sınır hatlarındaki yerleşim yerlerine kadar ulaşan Büyükşehir Belediyesi, bu kez şehir merkezine 115 kilometre uzaklıktaki Mardin sınırına en yakın mahalle olan Eser Mahallesi sakinlerinin sorununu çözmek için çalışmalarını başlattı.

Yıllardır Eser mahallesini ana yola bağlayan ve yıkılan bölümleri ile büyük tehlike oluşturan ’Ölüm Köprüsü’nü tamamen yıkarak yerine yeni bir köprü yapım çalışmaları için uygulamasına hız veren Büyükşehir Belediyesi sayesinde bölge halkı rahat bir nefes aldı. Beton döküm ve zemin bağlama çalışmalarının sürdüğü köprü aynı zamanda güzergah üzerindeki dere yatağını da tehlikesiz boyuta taşıyacak.

Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür

Sorunlarını Beyazgül’e iletmelerinin ardından köprü yapım çalışmalarının başladığını belirten Eser Mahalle sakinleri, yaklaşımlarından dolayı Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir belediyesi sayesinde ulaşım sorunlarının çözüleceğini belirten Eser Mahalle Muhtarı Mehmet Fadıl Durdu, "25 yıldır muhtarım. Son yıllarda köprü artık üzerindeki dev çukurlar nedeniyle geçit vermeyecek duruma gelmişti. Özellikle büyük araçlar köprüden geçerken büyük endişe yaşanıyordu. Şükürler olsun ki şimdi yapılıyor. Sağ olsun sesimizi büyükşehir belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül duydu. Kendisine ve ekibine mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

Viranşehir yeni yol ağlarına kavuşuyor

Öte yandan ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de okullar bölgesi olan bilinen 124. Caddede yol yapım uygulamalarına devam ediyor. İş makineleri ve personeli ile yolun bir an önce açılması için yoğun tempo yürüten büyükşehir belediyesi ekipleri, güzergahı ilk olarak terasman kotuna getirecek ve ardından asfaltlama çalışmaları başlatacak.