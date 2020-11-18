VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.426,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.427,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 1.426,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 altında 1.423,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.427,50 puana yükseldi.

Analistler, dün Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu bildirdi.

Dün akşam getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını dile getiren analistler, bugün yurt içi piyasalarda pozitif bir başlangıç yapıldığını ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.440 ve 1.487 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.