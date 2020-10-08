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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:43:57 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.289,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.292,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 1.289,00 puandan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 1.286,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da ABD borsalarındaki olumlu havaya paralel artış eğilimini sürdürdü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı mali desteklerin devam etmesi yönünde güçlü mesajlar verdiğini söyledi.

Piyasalarda Fed'in açıklamalarıyla risk iştahının arttığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yaptığı açıklamalarla pozitif havayı desteklediğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ile jeopolitik gelişmelerin ise risk iştahını törpüleyen ana etkenler olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içine haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 seviyesinin direnç, 1.270 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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