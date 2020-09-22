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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:50:50 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.215,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.217,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.215,00 puandan işlem görüyor.

Dün küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyre paralel düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,6 azalışla 1.210,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etti ve 1.216 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayısının artmasının küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirtti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin çalışmalardan gelen olumlu haber akışına karşın vaka sayılarının artmasının gelecek dönem için belirsizliğe neden olduğunu ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yükselmeye devam etmesinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 seviyesinin direnç, 1.210 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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