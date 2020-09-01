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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:45:59 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.217 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.220,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.217 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 azalışla 1.216 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Dün ABD borsalarındaki karışık seyrin Asya piyasaları ile yeni güne de taşındığını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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